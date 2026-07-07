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تیمهای امدادی جمعیت هلالاحمر استان کرمان با هدف خدمترسانی به زائران و عزاداران مراسم رهبر شهید انقلاب، به مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،این نیروهای امدادی با بهرهگیری از آمبولانسها، تجهیزات امدادی و امکانات مورد نیاز، برای استقرار در محورهای منتهی به مشهد و ارائه خدمات به زائران اعزام شدهاند. پوشش امدادی مسیرهای مواصلاتی منتهی به مشهد، ارائه خدمات پیشبیمارستانی، کمکهای اولیه، راهنمایی و پشتیبانی از مهمترین مأموریتهای این تیمهاست.
امدادگران هلالاحمر با تکیه بر روحیه ایثار و خدمت، در کنار دیگر دستگاههای امدادی و خدماتی، تلاش میکنند امنیت و آرامش بیشتری را برای زائران و عزاداران فراهم کنند.
این تیمهای امدادی تا ۲۲ تیرماه در مشهد مقدس مستقر خواهند بود و به زائران و عزاداران خدمات ارائه میکنند.
همزمان با مرکز استان، نیروهای امدادی هلالاحمر از دیگر شهرستانهای استان کرمان نیز برای مشارکت در این مأموریت، به مشهد مقدس اعزام شدهاند.