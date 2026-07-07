فرمانده انتظامی اهر از اجرای طرح مقابله با حفاران غیرمجاز معادن در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ نعمت محمدزاده گفت:در اجرای طرح تشدید مقابله با حفاران غیرمجاز معادن، ماموران پاسگاه انتظامی اوچ هاچا در محورهای مواصلاتی روستاهای دارای معادن به تعداد ۹ دستگاه خودرو باری مشکوک و در بررسی به میزان بیش از ۹ تن سنگ معدنی قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اهر گفت:با هماهنگی قضایی در این خصوص ۹ نفر دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.