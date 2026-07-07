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رئیس جهاددانشگاهی در پیامی انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای را نشانه شایستگی، تعهد و درایت وی در مسیر تحقق عدالت و پیشبرد برنامههای تحولآفرین دستگاه قضایی دانست و بر آمادگی جهاددانشگاهی برای گسترش همکاری و تعامل با قوه قضائیه در چارچوب مأموریتها و ظرفیتهای این نهاد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پیام علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی جناب آقای حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام.
انتصاب مجدد جنابعالی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، به ریاست قوه قضائیه را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
تجدید این اعتماد ارزشمند؛ گواه شایستگی، تعهد و درایت جنابعالی در مسیر تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با فساد، استقرار حاکمیت قانون و پیشبرد برنامههای تحولآفرین در دستگاه قضایی است.
بیتردید، تداوم این مسئولیت خطیر در پرتو رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، زمینهساز تعمیق عدالت، ارتقای کارآمدی نظام قضایی، تحکیم اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود و آثار ارزشمند آن در مسیر پیشرفت و تعالی کشور بیش از پیش نمایان خواهد شد.
جهاددانشگاهی نیز به عنوان نهادی برخاسته از انقلاب اسلامی و پیشگام در عرصههای علم، پژوهش، فناوری و فرهنگ، آمادگی دارد در چارچوب مأموریتها و ظرفیتهای خود، همکاری و تعامل مؤثری با آن قوه در زمینههای مورد نیاز داشته باشد و در مسیر تحقق اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کند.
اینجانب ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی و همکاران ارجمند آن قوه، از درگاه خداوند متعال، دوام عزت، سلامتی و سربلندی شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف ایران اسلامی، در سایه عنایات حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجهالشریف) مسئلت دارم.
علی منتظری
رئیس جهاددانشگاهی