پخش زنده
امروز: -
تصادف سواری سمند با نیوجرسی در جاده جهرم به لارستان یک فوتی برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان جهرم: گزارشی مبنیبر تصادف یک دستگاه سمند با نیوجرسی در کیلومتر ۲۵ جاده جهرم-لارستان و در محدوده لارستان به هلالاحمر اعلام شد.
جعفرنژاد افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر با خودرو نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: این حادثه یک فوتی خانم به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمنسازی صحنه، فرد جانباخته را به عوامل انتظامی تحویل دادند.