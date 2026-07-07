به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان جهرم: گزارشی مبنی‌بر تصادف یک دستگاه سمند با نیوجرسی در کیلومتر ۲۵ جاده جهرم-لارستان و در محدوده لارستان به هلال‌احمر اعلام شد.

جعفرنژاد افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر با خودرو نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه یک فوتی خانم به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، فرد جانباخته را به عوامل انتظامی تحویل دادند.