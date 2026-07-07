به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: ساعت ۲۱:۳۷ شامگاه دوشنبه (۱۵ تیر)، گزارشی مبنی بر تصادف شدید بین یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک دستگاه موتورسیکلت در محور «باغملک به هپرو» به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

دکتر احمدی بلوطکی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند. براثر شدت برخورد، موتورسیکلت دچار آتش‌سوزی شد و متأسفانه ۲ سرنشین آن به دلیل شدت جراحات وارده، در محل جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: در این سانحه، ۴ سرنشین خودروی پراید نیز دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی توسط ۲ دستگاه آمبولانس اعزامی از اورژانس باغملک، جهت تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان انتقال یافتند.