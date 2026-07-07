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اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در مسجد جمکران

مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید، با حضور گسترده و پرشور قشر‌های مختلف مردم، مسئولان و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ - ۱۶:۱۷
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برچسب ها: مسجد جمکران ، نماز ، رهبر شهید
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