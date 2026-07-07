اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در مسجد جمکران

مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید، با حضور گسترده و پرشور قشر‌های مختلف مردم، مسئولان و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

عکاس : رضا رمضانی