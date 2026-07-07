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چشم دنیا به بدرقه میلیونی آقای شهید

مراسم وداع با امام مجاهد شهید و خانواده شهید ایشان دیروز در تهران با حضور میلیونی مردم برگزار شد، تاریخ سازی مردم در بدرقه آقای شهید ایران بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۶- ۱۰:۴۴
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برچسب ها: تشییع پیکر ، رهبر شهید ، بازتاب رسانه های غربی
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