به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ همزمان با آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و با هدف بهره‌مندی جاماندگان از این مراسم، آیین گرامیداشت و عزاداری با حضور گسترده مردم ولایتمدار، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان در مسجد جامع شهر طاهرگوراب برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاس‌زاده از روحانیان منطقه، با تبیین ابعاد شخصیتی، علمی و انقلابی رهبر شهید، بر ضرورت پاسداری از آرمان‌های اسلام، انقلاب و ولایت فقیه تأکید کرد.

همچنین کربلایی مهدی فرهمندپور یکی از مداحان منطقه، با مرثیه‌سرایی و مداحی، فضای مراسم را معطر به یاد و نام قائد شهید امت کرد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم نیز با قرائت قرآن کریم، ذکر مصیبت و ابراز ارادت، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشتند و ضمن محکومیت اقدامات دشمنان اسلام، بر استمرار راه شهدا، حفظ وحدت و تبعیت از ولایت فقیه تأکید کردند.