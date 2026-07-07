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همزمان با آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و به منظور بهرهمندی جاماندگان از این مراسم، آیین گرامیداشت و عزاداری در مسجد جامع شهر طاهرگوراب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ همزمان با آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و با هدف بهرهمندی جاماندگان از این مراسم، آیین گرامیداشت و عزاداری با حضور گسترده مردم ولایتمدار، خانوادههای معظم شهدا و مسئولان در مسجد جامع شهر طاهرگوراب برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین محمد کاسزاده از روحانیان منطقه، با تبیین ابعاد شخصیتی، علمی و انقلابی رهبر شهید، بر ضرورت پاسداری از آرمانهای اسلام، انقلاب و ولایت فقیه تأکید کرد.
همچنین کربلایی مهدی فرهمندپور یکی از مداحان منطقه، با مرثیهسرایی و مداحی، فضای مراسم را معطر به یاد و نام قائد شهید امت کرد.
شرکتکنندگان در این مراسم نیز با قرائت قرآن کریم، ذکر مصیبت و ابراز ارادت، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشتند و ضمن محکومیت اقدامات دشمنان اسلام، بر استمرار راه شهدا، حفظ وحدت و تبعیت از ولایت فقیه تأکید کردند.