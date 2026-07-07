۱۲۸ شب ایستادگی در خیابان جمهوری؛ یاسوج در سوگ قائد شهید
خیابان جمهوری اسلامی یاسوج، برای صد و بیست و هشتمین بار، کانون اجتماع سوگواران و خونخواهان قائد شهید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مردم مؤمن، انقلابی و همیشه در صحنه مرکز استان، در یکصد و بیست و هشتمین شب ایستادگی و حضور میدانی خود، دیشب با حضوری پرشور در خیابان جمهوری اسلامی بار دیگر صحنهای از وفاداری، بصیرت، حماسه و دلدادگی به آرمانهای انقلاب اسلامی، اهلبیت عصمت و طهارت(ع) و راه شهدای والامقام را به نمایش گذاشتند.
این آیین باشکوه که با محوریت خونخواهی امام شهید، عزاداری در رثای مصائب جانسوز اهلبیت علیهمالسلام و نیز وداع با قائد شهید امت برگزار شد و جلوهای کمنظیر از وحدت، ایمان، غیرت دینی و روحیه انقلابی مردم این دیار را در معرض دید همگان قرار داد.
از ساعات ابتدایی شب، اقشار مختلف مردم اعم از پیر و جوان، زن و مرد، خانوادههای معظم شهدا، بسیجیان، هیأتیها، نیروهای انقلابی، دانشجویان و نوجوانان عاشورایی با حضور در محل مراسم، در فضایی آکنده از حزن، معنویت و شور حسینی، در سوگ اهلبیت(ع) و شهیدان راه حق و حقیقت به عزاداری پرداختند.
حاضران در این اجتماع باشکوه با سر دادن شعارهای انقلابی، مرثیهسرایی، سینهزنی و ابراز ارادت به ساحت مقدس اهلبیت(ع)، بر ادامه راه شهدا، پاسداری از خون پاک امام شهید و تجدید بیعت با آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی تأکید کردند.
خیابان جمهوری اسلامی یاسوج در این شب، صحنه تجلی وحدت دلها و یکپارچگی مردمی بود که با وجود همه فشارها، تهدیدها و هجمههای دشمنان، همچنان استوار، آگاه و مقاوم در میدان ایستادهاند و نشان دادهاند که راه حق، مسیر عاشورا و مکتب شهادت هرگز در این سرزمین خاموش نخواهد شد.
این مراسم معنوی و انقلابی، همچون شبهای گذشته، با قرائت مرثیه، ذکر مصیبت، نوحهخوانی و یادآوری رشادتها و مظلومیتهای اهلبیت(ع) همراه بود و در بخشهایی از آن، مردم با یاد و نام شهدای عزیز و قائد شهید امت، احساسات و عواطف دینی و انقلابی خود را به نمایش گذاشتند.
۱۲۸ شب ایستادگی در خیابان جمهوری؛ یاسوج در سوگ قائد شهید ۱۲۸ شب ایستادگی در خیابان جمهوری؛ یاسوج در سوگ قائد شهید ۱۲۸ شب ایستادگی در خیابان جمهوری؛ یاسوج در سوگ قائد شهید ۱۲۸ شب ایستادگی در خیابان جمهوری؛ یاسوج در سوگ قائد شهید ۱۲۸ شب ایستادگی در خیابان جمهوری؛ یاسوج در سوگ قائد شهید ۱۲۸ شب ایستادگی در خیابان جمهوری؛ یاسوج در سوگ قائد شهید ۱۲۸ شب ایستادگی در خیابان جمهوری؛ یاسوج در سوگ قائد شهید ۱۲۸ شب ایستادگی در خیابان جمهوری؛ یاسوج در سوگ قائد شهید ۱۲۸ شب ایستادگی در خیابان جمهوری؛ یاسوج در سوگ قائد شهید ۱۲۸ شب ایستادگی در خیابان جمهوری؛ یاسوج در سوگ قائد شهید