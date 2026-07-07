خیابان جمهوری اسلامی یاسوج، برای صد و بیست و هشتمین بار، کانون اجتماع سوگواران و خون‌خواهان قائد شهید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مردم مؤمن، انقلابی و همیشه در صحنه مرکز استان، در یکصد و بیست و هشتمین شب ایستادگی و حضور میدانی خود، دیشب با حضوری پرشور در خیابان جمهوری اسلامی بار دیگر صحنه‌ای از وفاداری، بصیرت، حماسه و دلدادگی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) و راه شهدای والامقام را به نمایش گذاشتند.

این آیین باشکوه که با محوریت خونخواهی امام شهید، عزاداری در رثای مصائب جانسوز اهل‌بیت علیهم‌السلام و نیز وداع با قائد شهید امت برگزار شد و جلوه‌ای کم‌نظیر از وحدت، ایمان، غیرت دینی و روحیه انقلابی مردم این دیار را در معرض دید همگان قرار داد.

از ساعات ابتدایی شب، اقشار مختلف مردم اعم از پیر و جوان، زن و مرد، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان، هیأتی‌ها، نیروهای انقلابی، دانشجویان و نوجوانان عاشورایی با حضور در محل مراسم، در فضایی آکنده از حزن، معنویت و شور حسینی، در سوگ اهل‌بیت(ع) و شهیدان راه حق و حقیقت به عزاداری پرداختند.

حاضران در این اجتماع باشکوه با سر دادن شعارهای انقلابی، مرثیه‌سرایی، سینه‌زنی و ابراز ارادت به ساحت مقدس اهل‌بیت(ع)، بر ادامه راه شهدا، پاسداری از خون پاک امام شهید و تجدید بیعت با آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی تأکید کردند.

خیابان جمهوری اسلامی یاسوج در این شب، صحنه تجلی وحدت دل‌ها و یکپارچگی مردمی بود که با وجود همه فشارها، تهدیدها و هجمه‌های دشمنان، همچنان استوار، آگاه و مقاوم در میدان ایستاده‌اند و نشان داده‌اند که راه حق، مسیر عاشورا و مکتب شهادت هرگز در این سرزمین خاموش نخواهد شد.

این مراسم معنوی و انقلابی، همچون شب‌های گذشته، با قرائت مرثیه، ذکر مصیبت، نوحه‌خوانی و یادآوری رشادت‌ها و مظلومیت‌های اهل‌بیت(ع) همراه بود و در بخش‌هایی از آن، مردم با یاد و نام شهدای عزیز و قائد شهید امت، احساسات و عواطف دینی و انقلابی خود را به نمایش گذاشتند.