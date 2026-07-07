با توجه به موقعیت راهبردی شهرستان فردوس در مسیر اصلی تردد زائران و سوگواران به سمت مشهد مقدس، همه ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان برای میزبانی از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد فقید امت، به حالت آماده‌باش درآمد.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما کاظم شبنم‌زاده مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس گفت: با هدف تسهیل اسکان و فراهم‌سازی رفاه حال زائران، هماهنگی‌های لازم با بهره‌برداران تأسیسات گردشگری شهرستان صورت گرفته است. بر همین اساس، واحد‌های اقامتی شامل منطقه نمونه گردشگری آبگرم، هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، خانه‌های مسافر و مهمان‌پذیرها، با ظرفیت کامل آماده پذیرایی از مسافران هستند.

او افزود: در اقدامی ارزشمند و با همکاری بهره‌برداران و فعالان حوزه گردشگری فردوس، ضمن ارائه نرخ‌های حمایتی، در برخی از واحد‌های اقامتی شاهد اسکان رایگان و در سایر مراکز نیز تا تخفیف‌های ۵۰ درصدی برای اسکان و پذیرایی زائران در نظر گرفته شده است.

شبنم‌زاده خاطرنشان کرد: فهرست کامل واحد‌های فعال، به همراه جدول نرخ‌های حمایتی و میزان تخفیف‌های اختصاص‌یافته برای هر مرکز، برای اطلاع‌رسانی به زائران نهایی شده است. تمامی همکاران ما در این اداره و فعالان بخش خصوصی به‌صورت شبانه‌روزی برای نظارت بر کیفیت خدمات و میزبانی شایسته در شأن زائران قائد فقید امت، پای کار هستند.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس در پایان ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی، شهرستان فردوس بتواند میزبانی شایسته و خاطره‌انگیزی را از سوگواران و میهمانان این مراسم ملی به عمل آورد.