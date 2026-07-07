در فضای حزن‌انگیز و با هدف تجلیل از مقام والای رهبر شهید، کاروان بدرقه «قائد امت» از شهرستان کهنوج به مقصد مشهد مقدس به راه افتاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، افضلی ، مسئول اعزام کاروان‌ها در شهرستان کهنوج اعلام کرد: در راستای ارادت مردم منطقه به مقام رهبری و برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بیش از ۱۷۰ نفر از مردم شهرستان کهنوج در قالب ۴ دستگاه اتوبوس به سوی مشهد مقدس اعزام شدند.

وی افزود: این اعزام با استقبال گسترده مردم کهنوج صورت گرفت و تمامی تمهیدات لازم برای انتقال ایمن و منظم زائران و عزاداران به شهر مشهد فراهم شده است تا مردم بتوانند در این مراسم باشکوه، آخرین بدرقه را برای قائد امت به جای آورند.



