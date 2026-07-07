به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: این مجموعه با زیربنای ۲۷۰۰ متر مربع احداث شده و اکنون از نظر فیزیکی به طور کامل تکمیل و آماده تجهیز است.

صالحی فرد افزود: این مرکز درمانی در بیمارستان سیدالشهدا (ع) فارسان قرار دارد و در حال حاضر ۵۴ بیمار دیالیزی در شهرستان فارسان تحت درمان قرار دارند که هر بیمار هفته‌ای سه نوبت دیالیز می‌شود.

به گفته وی هم‌اکنون ۹ دستگاه دیالیز در بیمارستان سیدالشهدا (ع) فعال است، که با بهره‌برداری از کلینیک جدید، ظرفیت دیالیز برای خدمت رسانی به بیماران خاص این شهرستان و شهر‌های مجاور به ۳۱ تخت و دستگاه افزایش خواهد یافت.