به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر رئیس‌کل دادگستری استان تهران و عضو شورای مسئولان عالی قوه قضائیه، در پی انتصاب مجدد

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی ضمن تبریک این انتصاب، آن را نویدبخش تحقق عینی سه محور کلان ترسیم شده در بیانیه راهبرد‌ی رهبری اعم از: «عدالت تراز»، «عدالت تمدنی» و «عدالت فراملی» دانست. متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای (دامت توفیقاته)

ریاست معظم قوه قضائیه

سلام علیکم و رحمه الله و برکاته

با احترام، تمدید مسئولیت «ریاست قوه قضائیه» طی حکم مقام عظمای ولایت و رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مدّ ظلّه العالی) سنجیدگی بی‌نظیر ایشان در سپردن ا ین منصب خطیر به شخصیتی بصیر و کارآزموده را نمایان نمود.

این اقدام راهبردی که در امتداد پیام نورانی هفتم تیرماه و در تراز آرمان‌های والای رهبر شهید (اعلی الله مقامه الشر یف) صادر گردیده، برای مجموعه قوه قضائیه استان تهران سرآغاز فصل تازه‌ای از امید، همت مضاعف و عزمی راسخ در مسیر تحقق «عدالت گستری» است.

اینجانب از سوی همه قضات، مدیران و کارکنان خدوم دادگستری کل استان تهران، این انتصاب مبارک و پرافتخار را به محضر شریف حضرت‌عالی عرض تبریک و تهنیت داشته و مدیریت مدبرانه‌تان در رأس دستگاه قضائی را غنیمتی بزرگ و مایه افتخار مجموعه قوه قضائیه می‌دانم.

بی‌گمان، استمرار مدیریت جهادی و انقلابی حضرت‌عالی، که با سال‌ها مجاهدت خستگی‌ناپذیر، اشراف کامل بر مسائل حقوقی و قضائی و با کارنامه‌ا‌ی درخشان در عرصه‌های مختلف مدیریتی همراه است، نویدبخش تحقق عینی سه محور کلان ترسیم شده در بیانیه راهبرد‌ی رهبری اعم از: «عدالت تراز» با شاخص‌هایی، چون مأمن مظلوم، رادع ظالم و انسداد کامل باب توصیه، «عدالت تمدنی» با تأکید بر حقوق عامه، محیط زیست سالم، امنیت اقتصادی و حکمرانی کارآمد و «عدالت فراملی» با پیگیری حقوق تضییع شده ملت ایران در محاکم داخلی و بین المللی؛ خواهد بود و بی‌تردید، در سایه تدابیر هوشمندانه جناب‌عالی، گام‌های بلندی در جهت هوشمندسازی فرآیندها، صیانت از بیت المال، مبارزه قاطع با فساد و ارتقای سرمایه اجتماعی نظام برداشته خواهد شد.

جامعه قضائی و اداری دادگستری استان تهران، به عنوان قوه قضائیه پایتخت و پیشگام در اجرای سیاست‌های تحولی، خود را در خط مقدم تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدّ ظله العالی) و رهنمود‌های اجرایی حضر ت‌عالی میداند.

ما با عزمی جهادی، روحیه‌ای انقلابی و با اتکا به تجارب ارزشمند، آماده‌ایم تا در مسیر اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، همه ظرفیت‌های سازمانی و انسانی خویش را برای اعتلای پرچم عدالت، تکر یم مراجعان، تسر یع در رسیدگی‌ها و استیفای حقوق مردم عز یز ایران به کارگیریم.

اطمینان داریم که در پرتو رهنمود‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب و مدیریت مدبرانه جناب‌عالی، قوه‌قضائیه به جایگاه حقیقی خود به عنوان «پناهگاه امن مظلومان و مایه ناامیدی ظالمان و مفسدان» خواهد رسید.

به مناسبت این انتصاب مبارک که جلوه‌ای از اعتماد رفیع معظم‌له به مراتب جامعیت علمی، سوابق ارزنده قضائی، ژرفای فقهی، امانتداری شرعی، تعهد انقلابی، بینش راهبردی که همواره در سیره‌ی مدیریتی و قضائی‌تان متجلی بوده است، خداوند مناّن را شاکریم و دوام توفیقات، سلامت، عزت و سربلندی روزافزون حضرتعالی در انجام این رسالت سنگین و تاریخی، تحت ظلّ توجهات حضرت ولی‌عصر(عجّل الله تعالی فرجه الشریف) و دعای خیر ملت شریف ایران را مسئلت می‌نمایم و از الطاف و رهنمود‌های جناب‌عالی در جهت تعالی هرچه بیشتر دستگاه عدالت گسترِ قوه قضائیه استمداد می‌طلبم؛ و من الله التوفیق

علی القاصی مهر

رئیس کل دادگستری استان تهرا ن