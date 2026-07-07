متخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ارائه توصیه‌هایی به افراد مبتلا به فشار خون، بر پرهیز از قرار گرفتن طولانی‌مدت در گرما، مصرف کافی آب، همراه داشتن دارو‌های ضروری و توجه به علائم هشداردهنده قلبی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران تأکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ دکتر پوریا آشنا، متخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، گفت: افراد مبتلا به فشار خون باید با رعایت چند نکته ساده از بروز مشکلات قلبی و عروقی در طول مراسم پیشگیری کنند.

وی با بیان اینکه این افراد به دو گروه تقسیم می‌شوند، افزود: گروه نخست افرادی هستند که تنها به فشار خون مبتلا هستند و گروه دوم علاوه بر فشار خون، بیماری‌های قلبی مانند نارسایی قلب یا گرفتگی عروق کرونر نیز دارند که نیازمند مراقبت بیشتری هستند.

این متخصص قلب و عروق توصیه کرد افراد مبتلا به فشار خون از قرار گرفتن طولانی‌مدت در هوای گرم خودداری کنند و در فواصل زمانی مناسب در محل‌های سایه استراحت داشته باشند. به گفته وی، گرما و کم‌آبی بدن می‌تواند با فعال شدن سیستم سمپاتیک، موجب افزایش ضربان قلب و بالا رفتن فشار خون شود و از سوی دیگر، کم‌آبی شدید نیز ممکن است باعث افت فشار خون، سرگیجه و تنگی نفس شود.

دکتر آشنا بر همراه داشتن آب آشامیدنی کافی تأکید کرد و گفت: در صورت بروز علائمی مانند تپش قلب، تنگی نفس یا احساس ضعف، افراد باید بلافاصله به محل خنک یا سایه منتقل شوند، آب بنوشند، با خنک کردن ناحیه گردن دمای بدن را کاهش دهند و در صورت امکان، فشار خون خود را توسط نیرو‌های اورژانس یا تیم‌های امدادی مستقر در محل اندازه‌گیری کنند.

وی همچنین همراه داشتن دارو‌های مصرفی روزانه را ضروری دانست و افزود: در صورت افزایش فشار خون، افراد باید ابتدا فشار خون خود را اندازه‌گیری کنند و تنها با توجه به دستور پزشک، داروی تجویزشده یا در صورت توصیه قبلی پزشک، قرص زیرزبانی کاپتوپریل مصرف کنند. مصرف خودسرانه دارو‌هایی مانند نیتروگلیسیرین یا سایر دارو‌های قلبی به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود، زیرا ممکن است عوارض جدی از جمله افت شدید فشار خون و حتی سکته مغزی به دنبال داشته باشد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین بر پرهیز از مصرف غذا‌های شور و پرچرب پیش از حضور در مراسم تأکید کرد و گفت: این مواد غذایی می‌توانند کنترل فشار خون را با مشکل مواجه کنند.

دکتر آشنا در ادامه با اشاره به بیماران مبتلا به فشار خون همراه با بیماری‌های قلبی اظهار کرد: این افراد بهتر است از حضور طولانی‌مدت در هوای گرم و مکان‌های بسیار شلوغ خودداری کنند، زیرا ازدحام جمعیت و گرمای هوا می‌تواند خطر بروز حملات قلبی را افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: بیماران قلبی باید دارو‌های ضروری خود از جمله دارو‌های قلبی و آسپرین ــ در صورتی که توسط پزشک برای آنان تجویز شده است ــ را همراه داشته باشند و در صورت بروز درد قفسه سینه، تنگی نفس یا علائم غیرطبیعی، بدون تأخیر از نیرو‌های اورژانس مستقر در محل کمک بگیرند.

دکتر آشنا در پایان تأکید کرد: رعایت این توصیه‌های ساده می‌تواند به افراد مبتلا به فشار خون و بیماری‌های قلبی کمک کند تا ضمن حضور در مراسم، سلامت خود را نیز حفظ کنند.