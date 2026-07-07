به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس جمعیت هلال‌احمر فیروزآباد گفت : نجاتگران هلال احمر شهرستان فیروز آباد به مردی ۴۲ ساله مصدوم در ارتفاعات موک این شهرستان امدادرسانی کردند.

سیدسجاد فالی ادامه داد: گزارشی مبنی‌بر مصدوم شدن یک مرد ۴۲ ساله در ارتفاعات موک شهرستان فیروزآباد به هلال‌احمر اعلام شد.

او افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

فالی بیان کرد: نجاتگران پس از چهار ساعت تلاش و پیمایش از مسیر صعب‌العبور، به فرد مصدوم دسترسی پیدا کردند و سپس وی را به منطقه امن منتقل و به عوامل اورژانس تحویل دادند.