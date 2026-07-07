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نجاتگران هلالاحمر برای نجات جان ، فرد مصدوم شده در ارتفاعات موک شهرستان فیروزآباد امدادرسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس جمعیت هلالاحمر فیروزآباد گفت : نجاتگران هلال احمر شهرستان فیروز آباد به مردی ۴۲ ساله مصدوم در ارتفاعات موک این شهرستان امدادرسانی کردند.
سیدسجاد فالی ادامه داد: گزارشی مبنیبر مصدوم شدن یک مرد ۴۲ ساله در ارتفاعات موک شهرستان فیروزآباد به هلالاحمر اعلام شد.
او افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلالاحمر با خودرو عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.
فالی بیان کرد: نجاتگران پس از چهار ساعت تلاش و پیمایش از مسیر صعبالعبور، به فرد مصدوم دسترسی پیدا کردند و سپس وی را به منطقه امن منتقل و به عوامل اورژانس تحویل دادند.