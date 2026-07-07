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مردم مازندران که توفیق حضور در مراسم تشییع رهبر شهید را نیافتند، با گردهمایی در خیابانها و میادین، بر ادامهی راه شهید، استکبارستیزی و حمایت از مردم مظلوم تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، وداع باشکوه میلیونها نفر از مردم ایران با پیکر مطهر رهبر شهید، حماسهای عظیم و بینظیر در تاریخ معاصر جهان رقم زد. مردم مازندران نیز با وجود آنکه توفیق حضور در مراسم تشییع در تهران را نیافتند، با گردهمایی در میادین و خیابانهای استان، بار دیگر وفاداری و عهد خود را با آرمانهای رهبر شهید به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این مراسم باشکوه که با دلی بیقرار، جامانده از بدرقهی پیکر مطهر شهید بودند، با اشاره به حضور پرشور خود در خیابانهای مازندران گفتند: «اگرچه توفیق حضور در مراسم تشییع را نداشتیم، اما همچنان پایبند به مکتب و راه شهید هستیم و تا آخرین قطره خون، کوتاه نخواهیم آمد. این مشتهای گرهکرده، نشانهی انتقام سخت ماست.»
یکی دیگر از شرکتکنندگان در این اجتماع عظیم، حضور مردم را پیامی روشن برای دشمنان دانست و تأکید کرد: «حضور ما در اینجا، وحدت ملی را به نمایش میگذارد و به آمریکا و اسرائیل و حتی بزرگتر از آنها میگوییم که هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. ما فراموش نمیکنیم و پرچم انتقام را همیشه برافراشته نگه میداریم.»
مردم مازندران در این مراسم، رهبر شهید را الگوی تمامعیار ایستادگی در برابر سختیها و ظلم توصیف کردند و گفتند که او شکنجه، تبعید، زندان، جنگ، جانبازی و شهادت را تجربه کرد و همواره بر حق و حقیقت ایستاد.
گزارش از مانا عبدی