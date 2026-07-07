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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان شمالی گفت: میزان ذخیرهسازی سوخت در استان بیش از ۱۰ درصد بالاتر از نیاز روزانه بوده و هیچ گونه مشکلی در تامین و توزیع فرآوردهها برای زائران بدرقه قائد شهید وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شادمهر زهدی گفت: استان در آستانه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید قرار دارد و با توجه به آمادگی کامل برای میزبانی از زائران، وضعیت ذخیرهسازی و تامین سوخت در استان در شرایط مطلوب و پایدار قرار دارد.
وی با اشاره به افزایش سطح ذخایر سوختی استان افزود: ۱۰۰ درصد جایگاههای عرضه سوخت شامل ۵۹ جایگاه بنزین و ۲۹ جایگاه سی. ان. جی در سطح استان در آمادگی کامل قرار دارند و خدماترسانی بهصورت مستمر در حال انجام است.
زهدی با تاکید بر آمادگی زنجیره تامین سوخت تصریح کرد: شرکتهای حمل و نقل سوخت نیز در حالت آمادهباش کامل قرار داشته و فرآیند تامین و جابه جایی سوخت بدون وقفه ادامه دارد.
وی ادامه داد: تیمهای بازرسی به صورت روزانه عملکرد جایگاهها را رصد میکنند و تیمهای پشتیبانی نیز برای مدیریت شرایط احتمالی در آمادگی کامل هستند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسانشمالی خاطرنشان کرد: ۲ باب نمازخانه بین راهی در روستاهای چمنبید و مهمانک نیز برای اسکان و خدمت رسانی شبانه روزی به زائران و مسافران آماده شدهاند.