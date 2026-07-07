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وداع تاریخی با رهبر شهید؛ تشییع از جمکران تا حرم حضرت معصومه (س) _۱

خیل عظیم مردم عزادار با حضور در مسیر مسجد جمکران تا حرم حضرت معصومه (س)، پیکر رهبر شهید را با شکوهی کم‌نظیر تشییع و بدرقه کردند.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ - ۱۱:۳۵
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برچسب ها: تشییع ، رهبرشهیدانقلاب ، جمکران
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