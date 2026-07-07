معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به عنوان نماینده وزیر بهداشت برای نظارت بر خدمات درمانی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در قم حضور یافته است، از بیمارستان سیار «عاشقان ولایت» در جوار مسجد مقدس جمکران بازدید و از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر سلامت قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان نماینده وزیر بهداشت، با حضور در بیمارستان سیار «عاشقان ولایت» در مسجد مقدس جمکران، از نزدیک روند ارائه خدمات درمانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید، دکتر رضوی ضمن حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان سیار، از روند پذیرش، درمان و آمادگی تیم‌های تخصصی پزشکی و پرستاری بازدید کرد و در جریان نحوه ارائه خدمات به بیماران و مراجعان قرار گرفت.

وی همچنین با حضور در جمع پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت، از تلاش‌ها، ایثار و حضور جهادی آنان در خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران قدردانی کرد و آمادگی و هماهنگی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی قم را در ارائه خدمات درمانی، شایسته تقدیر دانست.