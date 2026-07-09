بخشدار هیر گفت: برداشت هفت هزار تن گیلاس و آلبالو از باغات این شهر پیش‌بینی شده و راه‌اندازی بازارچه فروش مستقیم محصول‌ و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ایجاد صنایع تبدیلی در دستور کار است تا کشاورزان و باغداران تولیدات خود را با حذف واسطه‌ها و با ایجاد ارزش افزوده به مصرف‌کنندگان و خریداران برسانند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل داور رحیمی بخشدار هیر تشریح کرد: هیر ظرفیت بسیاری در حوزه کشاورزی دارد، به طوری که نزدیک به ۸۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این بخش به باغ‌های گیلاس و آلبالو اختصاص یافته و به دلیل کیفیت مناسب چنین محصول‌های باغی و سردرختی در استان اردبیل زبانزد است.

وی بیان کرد: محصول‌های کشاورزی و باغی بخش هیر علاوه بر تامین نیاز داخلی اردبیل، به استان‌های همجوار نیز صادر می‌شود و از همین رو ارتقای معیشت کشاورزان و تسهیل فرآیند فروش محصول‌ها به عنوان اولویت اصلی در فصل برداشت قرار گرفته است.

رحیمی اضافه کرد: این بخش با وجود چنین ظرفیت‌های بی‌نظیری در مسیر شکوفایی اقتصادی قرار دارد و تلاش برای حفظ و ارتقای جایگاه آن با همراهی مسئولان شهرستان و استان و کشاورزان و باغداران سخت‌کوش منطقه با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین گفت: اقدام‌های بسیار موثری در زمینه توسعه و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری، کشاورزی و باغی هیر در چند سال گذشته صورت گرفته است که نه تنها به رونق تولید در این بخش به عنوان یکی از قطب‌های محصول‌های سردرختی کمک می‌کند، بلکه زمینه توسعه گردشگری کشاورزی‌محور را نیز فراهم خواهد کرد.

رحیمی گفت: با توجه به ظرفیتی که این نقطه از استان در تولید محصول‌های کشاورزی دارد و همچنین با وجود احداث پل معلق و استقبال مردم از این ظرفیت، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های حوزه گردشگری و کشاورزی با حمایت فرمانداری در دستور کار است.

بخشدار هیر افزود: از سوی دیگر هیر به یُمن طبیعت زیبا در کنار احداث نخستین پل شیشه‌ای قوسی شکل معلق ایران و جهان، از سال ۱۳۹۹ به یکی از نقاط گردشگرپذیر استان اردبیل تبدیل شده است که البته ظرفیت‌های حوزه گردشگری این بخش تنها به پل شیشه‌ای محدود نمی‌شود و دارای امکانات رفاهی_تفریحی متنوعی همچون استخر، فواره موزیکال، بگ جامپ، ترامپولین و زیپ‌لاین نیز هست.

هیر که به دلیل وجود باغ‌های فراوان میوه به باغ‌شهر استان اردبیل معروف شده، یکی از شهر‌های خوش آب و هوای استان است که در ۲۳ کیلومتری جنوب اردبیل قرار دارد.