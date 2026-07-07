سی‌و‌ششمین اجلاس سران ناتو امروز به میزبانی رجب طیب اردوغان در مجموعه ریاست‌ جمهوری ترکیه در آنکارا آغاز شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ در این نشست رهبران ۳۱ کشور عضو ناتو و شماری از کشور‌های دعوت‌شده حضور دارند و انتظار می‌رود «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که ساعاتی پیش واشنگتن را به مقصد آنکارا ترک کرده است، امروز به پایتخت ترکیه برسد.

افزایش هزینه‌های دفاعی اعضای ناتو تا سقف ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، آینده این پیمان، جنگ اوکراین، تقویت صنایع دفاعی و مهم‌ترین تحولات امنیتی منطقه‌ای و جهانی، از اصلی‌ترین محور‌های این اجلاس دو روزه اعلام شده است.

«مارک روته» دبیرکل ناتو، از اعضای این پیمان خواست برنامه‌های مشخص و قابل اجرا برای دستیابی به هدف اختصاص ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش دفاعی ارائه کنند و از امضای قرارداد‌های چند ده میلیارد دلاری جدید در حوزه صنایع دفاعی خبر داد.

هم‌زمان با برگزاری این اجلاس، تدابیر امنیتی گسترده‌ای در آنکارا برقرار شده و شهر‌های مختلف ترکیه طی روز‌های اخیر شاهد تجمع‌ها و اعتراضات علیه ناتو و سفر «دونالد ترامپ» بوده‌اند.