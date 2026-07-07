حضور در مراسم وداع با قائد شهید، ادای دین به مقام شامخ مجاهدان راه حق و تجلی وحدت، همدلی و قدرشناسی امت اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، روحانیون اهل سنت ارومیه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی، با گرامیداشت جایگاه رفیع شهادت و نقش بی‌بدیل مجاهدان راه حق در پاسداری از ارزش‌های اسلامی، حضور در مراسم وداع با قائد شهید را ادای دینی به مقام شامخ ایشان و تجلی وحدت، همدلی و قدرشناسی امت اسلامی از فداکاری‌های فرزندان برومند این سرزمین دانستند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه هم گفت: حضور علمای اهل سنت در کنار سایر مردم در مراسم تشییع قائد شهید انقلاب، نشانه وحدت و بصیرت و خار چشمی بر دشمنان نظام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، ضمن تشکر از حضور گسترده ائمه جمعه و علمای اهل سنت در مراسم تشییع رهبر عظیم شأن انقلاب افزود: حضور علمای اهل سنت در کنار سایر مردم در این مراسم، نشان‌دهنده بصیرت، ولایتمداری و انسجام امت اسلامی است. وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و همدلی میان همه اقشار و مذاهب اسلامی در مسیر عزت، استقلال و سربلندی کشور، حضور پرشور روحانیون در این آیین را نشانه‌ای از پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی اظهار کرد:مراسم وداع با قائد شهید، صحنه‌ای از عشق، وفاداری و پیوند عمیق ملت ایران با فرهنگ ایثار و شهادت است؛ فرهنگی که همواره چراغ راه این ملت در مسیر عزت و سربلندی بوده و هست.