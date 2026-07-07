رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نخستین «گفت‌وگوی جهانی درباره حکمرانی هوش مصنوعی» در ژنو، با هشدار نسبت به کندی اقدامات بین‌المللی برای محافظت از کودکان، از دولت‌ها و شرکت‌های فناوری خواست تا بدون اتکا به انتظار برای یک چارچوب جامع جهانی، بلافاصله سازوکار‌های ایمنی و حفاظتی را به اجرا بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آنالنا بربوک در افتتاحیه این نشست تأکید کرد که جامعه بین‌المللی آن‌قدر سریع عمل نمی‌کند که بتواند از کودکان در برابر خطرات فزاینده هوش مصنوعی محافظت کند.

وی اشاره کرد که دولت‌ها و سازمان‌ها نباید برای دستیابی به توافق مشترک میان تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل صبر کنند، بلکه باید اقدامات پیشگیرانه را از همین حالا آغاز نمایند.

بربوک با اشاره به تجربیات تلخ مربوط به پیشگیری از نسل‌کشی در رواندا، هشدار داد که پلتفرم‌های آنلاین و هوش مصنوعی می‌توانند برای انتشار اطلاعات نادرست یا تحریک به خشونت و زمینه‌سازی برای نسل‌کشی‌های آینده مورد سوءاستفاده قرار گیرند. وی تصریح کرد که دولت‌ها و شرکت‌های فناوری نباید پشت ادعای «بی‌طرفی» پنهان شوند و تأکید کرد: «بی‌عملی در این زمینه نیز به معنای طرف گرفتن است.»

این مقام سازمان ملل پیشنهاد داد که اقدامات حفاظتی باید بر اساس «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «کنوانسیون پیشگیری از جنایات نسل‌کشی» هدایت شوند و کشور‌ها می‌توانند از طریق ائتلاف‌های فرامنطقه‌ای، پیش از دستیابی به یک توافق جهانی، در شکل‌دهی به حکمرانی این فناوری نقش ایفا کنند.

در همین راستا، رِین تامسار، یکی از رؤسای این نشست، ضمن تأیید واقعی بودن خطرات، هشدار داد که نباید روند نوآوری در این حوزه متوقف شود. وی افزود که این نشست با حضور نمایندگانی از ۱۷۰ کشور و بیش از ۴ هزار شرکت‌کننده، تلاشی برای کاهش پراکندگی در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی بوده است.

همچنین در این نشست به موضوع اصلاحات «UN۸۰» و تأسیس صندوق پیشنهادی هوش مصنوعی سازمان ملل اشاره شد. اولویت اصلی این صندوق، جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف دیجیتال و کمک به پر کردن این فاصله میان ملت‌ها خواهد بود تا فناوری در خدمت عدالت جهانی قرار گیرد.