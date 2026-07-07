به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از نیویورک، در این مراسم که در مسجد مناسس واشنگتن برگزار شد، در آغاز برنامه تصاویر تلویزیونی مراسم وداع با حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای و نیز بخشی از سخنرانی های معظم له پخش شد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56392258"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5846697/56392258?width=600&height=350"></script></div>

در ادامه برنامه، یک جوان قاری سیاهپوست آمریکایی، تلاوت آیاتی از قرآن مجید را نثار روح امام شهید انقلاب اسلامی کرد، قرائت زیارت عاشورا برنامه بعدی در این مراسم بزرگداشت و ترحیم حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای در مسجد مناسس وانشگتن بود.

شیخ عبدالجلیل ناوی سخنران نخست این مراسم گفت: رهبری و آقایی سزاوار کسی است که خودش مانند امام حسین در خط مقدم قرار دارد و این کار را در عصر ما آیت العظمی سید علی خامنه‌ای انجام داد، ایشان برای دفاع از اسلام و ایران اینگونه در خط مقدم مبارزه با کفر و نفاق ایستاد و حالا این ما هستیم که باید ببینیم آیا می خواهیم در سمت درست تاریخ بایستیم یا نه؟

این روحانی امریکایی با بیان اینکه هرگز در جوامع غربی چنین رهبری پیدا نمی شود افزود: شهادت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای یک اثر بی نظیر و عمیق گذاشت و درس استقامت به ما داد و این اثر حتی در داخل کشور ایران هم بی نظیر است و این تاثیرگذاری فردی است که راه خدا را برگزیده و برای خدا زندگی کرده و خداوند مومن را به بالاترین درجات می رساند.

وی گفت: درسی که از زندگی و شهادت این رهبر و عالم بزرگ می گیریم این است که هیهات من الذله و اینکه پیروزی در دست خداست و ما نباید امیدمان را از دست بدهیم.

شیخ عبدالجلیل ناوی با تکریم و یادآوری نام و یاد شهید سید حسن نصرالله به عنوان یکی از مقلدان و پیروان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای تاکید کرد که ما باید مشعل فروزان این شهیدان را نسل در نسل روشن نگهداریم.

سخنران بعدی آیت الله هاشمی افغانی الاصل بود که در سخنرانی خود ضمن تسلیت شهادت مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای توسط شقی ترین فرد در عصر حاضر گفت: انسان در زندگی برای رسیدن به کمال خلق شده است.

وی افزود: شهید بزرگی مانند آیت الله العظمی خامنه ای با شهادت خود برای همیشه زنده است و مدارج و مقامات معنوی برخلاف مقام ها و پست های دروغین و کاذب دنیا، حقیقی و ماندگار است خداوند آن مقامات را به افراد پاکیزه مجاهد و مخلصی عطا می کند که در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت ، قیام و ایستادگی را به نشستن و سکوت ترجیح می دهند.