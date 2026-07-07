به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،این گروه خبری با حضور در مسیر‌های منتهی به حرم مطهر و محل حضور زائران، آخرین تحولات، حال‌وهوای شهر، خدمت‌رسانی به مهمانان و روایت‌های مردمی از این روز‌های مشهد را در قالب گزارش‌های خبری، تصویری و زنده برای مخاطبان منعکس می‌کند.

این تیم به تهیه‌کنندگی علیرضا ذوالفقاری، گزارشگری علی صادقی‌زاده، مهندسی فنی محمدرضا حسینی و حمید گنجپور در بخش ترابری، در مشهد مقدس مستقر شده و تا پایان مراسم، اخبار و تصاویر این رویداد را به صورت مستمر مخابره خواهد کرد.

گفتنی است علاوه بر این گروه، دو تیم رسانه‌ای دیگر از استان کرمان نیز برای پوشش مراسم تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» در مشهد مقدس حضور دارند.