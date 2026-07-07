به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: جزئیات اظهارنامه مالیات برآوردی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۹ از طریق سامانه در دسترس مودیان قرار گرفته و مؤدیان برای مشاهده اطلاعات و ریز اقلام داده‌ها باید به پرتال حسابرسی سامانه مراجعه کنند.

در روز‌های اخیر صدور اظهارنامه‌های برآوردی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۹ برای برخی مودیان حاشیه‌ساز شده بود؛ موضوعی که واکنش‌ها و ابهاماتی را در میان برخی فعالان اقتصادی و صاحبان پرونده‌های مالیاتی به دنبال داشت.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، این اظهارنامه‌ها به‌صورت برآوردی و با استفاده از ابزار‌های جدید این سازمان صادر شده است. همچنین مودیان می‌توانند برای بررسی جزئیات مربوط به نحوه برآورد و مشاهده ریز اقلام داده‌های مبنای محاسبه، به پرتال حسابرسی سامانه مراجعه کنند.

صدور اظهارنامه‌های برآوردی برای عملکرد سال ۱۳۹۹ در حالی مورد توجه قرار گرفته که در یک هفته اخیر، برخی مودیان نسبت به نحوه صدور این اظهارنامه‌ها و ارقام درج‌شده در آنها پرسش‌ها و انتقاداتی را مطرح کرده بودند. اکنون سازمان امور مالیاتی با فراهم کردن امکان مشاهده جزئیات در سامانه، تلاش کرده است شفافیت بیشتری درباره مبانی محاسباتی این اظهارنامه‌ها ایجاد کند.