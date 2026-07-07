مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد :از امروز (سه شنبه) دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم می توانند با مراجعه به دبیرستان های محل تحصیل خود کارت ورود به جلسه آزمون های نهایی را دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: از امروز سه شنبه ۱۶ تیرماه دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم می توانند با مراجعه به دبیرستان های محل تحصیل خود کارت ورود به جلسه آزمون های نهایی را دریافت نمایند،

به اطلاع دانش آموزان عزیز می رساند به شایعات توجه نکرده و خود را برای برگزاری آزمون‌های نهایی پایه یازدهم و دوازدهم آماده کنند.



گفتنی است؛ برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون‌های نهایی، حداکثر تا ۲۰ تیرماه از طریق مدرسه محل تحصیل خود اقدام نمایند.



متقاضیان ایجاد و ترمیم سابقه، برای دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ ۱۸ تیر با مراجعه به نشانی my.sanjesh.org و my.medu.ir اقدام کنند.