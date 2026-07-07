تالار‌های بورس کالای ایران امروز سه‌شنبه ۱۶ تیر ماه، میزبان عرضه یک میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۶۹ تن انواع محصول است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، در این روز ۷۴۵ هزار و ۲۱ تن سیمان در تالار سیمان و ۴۹۰ هزار و ۲۴۳ تن محصول نیز در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود.

همچنین ۳۰۶ هزار و ۴۲۰ تن سیمان، ۱۸۱ هزار تن کلینکر، یک هزار و ۶۰۰ تن قیر، یک هزار و ۲۰۰ تن مواد شیمیایی و ۲۳ تن عایق رطوبتی از محصولات عرضه شده در این تالار است.

تالار صنعتی میزبان عرضه بیش از ۲۷۵ هزار و ۶۸۴ تن محصول شامل ۱۳۵ هزار و ۷۳۴ تن فولاد، ۸۶ هزار و ۹۵۰ تن آهن اسفنجی و ۵۳ هزار تن سنگ آهن است.

۱۴۶ هزار و ۸۰ تن محصول شامل ۱۴۱ هزار تن سنگ آهن، ۵ هزار تن وکروم باتوم و ۸۰ تن مواد شیمیایی در تالار حراج باز عرضه می‌شود.

بر این اساس تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز میزبان عرضه ۲۹ هزار و ۷۷۹ تن محصول شامل ۱۵ هزار و ۷۰۰ تن گوگرد، ۱۳ هزار و ۲۵۶ تن مواد پلیمری، ۷۲۲ تن روغن و ۱۰۰ تن قیر است. یک هزار و ۶۳ تن فولاد، مواد پلیمری و شیمیایی و ضایعات و ۷۰۰ هزار تن مواد پلیمری هم در تالار حراج همزمان عرضه می‌شود.