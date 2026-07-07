به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ عراق وارد مرحله نهایی آماده‌سازی برای میزبانی از پیکر مطهر رهبر شهید ایران با شعار «قوموالله» شد. فرودگاه بین‌المللی نجف برای انجام هماهنگی‌های مراسم بسته، و تصاویر رهبر شهید در خیابان‌ها، میدان‌ها و مسیر‌های منتهی به حرم‌های مطهر نصب شده است. رایزن فرهنگی ایران در عراق حجت‌الاسلام اباذری می‌گوید که «عراق امکانات را برای میزبانی فردا از رهبر شهید ایران آماده کرده است.»

پیکر مطهر رهبر شهید عصر امروز وارد فرودگاه نجف خواهد شد و با حضور مقامات عراقی مورد استقبال رسمی قرار می‌گیرد. پس از آن، آیین‌های تشییع ابتدا در نجف اشرف و سپس در کربلای برگزار می‌شود. به گفته رایزن فرهنگی ایران در عراق، مقامات این کشور تمهیدات لازم را برای برپایی ایمن این مراسم پیش‌بینی کرده‌اند.