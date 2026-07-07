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هفت آمبولانس هلالاحمر فارس برای پوشش امدادی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان به مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ جمعیت هلالاحمر استان فارس در راستای ارائه خدمات امدادی و درمانی به عزاداران، هفت دستگاه آمبولانس را به همراه امدادگران، نجاتگران و نیروهای تخصصی به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده گرانقدر ایشان به مشهد مقدس اعزام کرد.
این تیمهای عملیاتی با هدف تأمین پوشش امدادی، پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی و ارائه خدمات امدادی، در محل برگزاری مراسم و مسیرهای تعیینشده برای تشییع رهبر شهید در مشهدالرضا علیه السلام مستقر خواهند شد.
نیروهای هلال احمر فارس در کنار سایر نیروهای امدادی کشور به شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان خدمت رسانی خواهند کرد.