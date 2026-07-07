معاون آموزشی وزارت علوم با ابلاغ نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، از مجاز بودن برگزاری دوره تابستانی مجازی برای حداکثر سه درس عمومی نظری در تابستان ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر ابوالفضل واحدی در نامه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی اعلام کرد: در پی استعلام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی درباره برگزاری دوره تابستانی مجازی در تابستان سال ۱۴۰۵، برگزاری این دوره برای حداکثر سه درس عمومی نظری تا سقف واحد‌های مقرر، بلامانع است.

بر اساس این ابلاغ، برگزاری دوره تابستانی مجازی با رعایت مفاد بند‌های ۲-۱ و ۲-۵ ماده ۲ و همچنین ماده ۳ «شیوه‌نامه بهره‌گیری از آموزش الکترونیکی در دوره‌های حضوری» که در تاریخ هشتم بهمن ۱۴۰۴ تصویب شد در تابستان ۱۴۰۵ نیز امکان‌پذیر خواهد بود.