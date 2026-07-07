معاون توسعه و مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم گفت: ۱۲۰ نفر از مردم جزیره قشم برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب به مشهد مقدس اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خلیج فارس، رضایی افزود: این افراد با سه دستگاه اتوبوس از قشم عازم مشهد مقدس شده‌اند تا در مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب حضور یابد.

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وی افزود: مردم قشم همواره در صحنه‌های مختلف ملی و مذهبی حضوری پرشور داشته‌اند و این اعزام نیز جلوه‌ای از همین وفاداری و همراهی است.