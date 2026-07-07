اعزام تیم‌های تخصصی و تجهیزات امدادی کهگیلویه و بویراحمد به تهران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از اعزام تجهیزات پیشرفته امدادی، از جمله بالگرد اورژانس و اتوبوس‌های آمبولانس به تهران خبر داد.