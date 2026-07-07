اعزام تیمهای تخصصی و تجهیزات امدادی کهگیلویه و بویراحمد به تهران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از اعزام تجهیزات پیشرفته امدادی، از جمله بالگرد اورژانس و اتوبوسهای آمبولانس به تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیده رقیه پناهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تأکید بر اهمیت پوشش خدمات درمانی در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید گفت: یک فروند بالگرد اورژانس هوایی، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس مجهز و سه دستگاه آمبولانس به همراه ۱۲ نفر از نیروهای متخصص اورژانس ۱۱۵ به تهران اعزام شدند. پناهی افزود: همچنین کاروان دانشجویی این دانشگاه نیز جهت حضور در این مراسم راهی تهران شد. وی ادامه داد: همزمان با اقدامات میدانی، هماهنگیهای راهبردی با سازمان انتقال خون برای تأمین ذخایر و فرآوردههای خونی انجام شده و توصیههای ایمنی تخصصی اورژانس نیز برای حفظ سلامت شهروندان در این مراسم اطلاعرسانی شده است.