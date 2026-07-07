معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از آمادگی این معاونت برای سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی (۱۰ همت) برای طرح‌های حوزه انرژی‌سازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در دیدار با سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبری انرژی، گفت: یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه، تولید است که تحقق آن در حوزه‌های انرژی و آب دنبال می‌شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در ادامه این نشست از توافق برای استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در صنایع مختلف خبر داد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده با رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبری انرژی، مقرر شد از توان تخصصی زیست‌بوم دانش‌بنیان برای رفع نیازهای صنعتی استفاده شود.

وی با اشاره به طرح «نوآوری بار اول» اظهار کرد: برنامه عملیاتی ویژه‌ای برای توسعه و بهره‌وری طرح های نوآوری بار اول تدوین و اجرایی خواهد شد.

افشین همچنین با بیان اینکه راهبرد اصلی این همکاری، کاهش مصرف انرژی است، افزود: با همکاری سازمان بهینه‌سازی انرژی و صندوق نوآوری و شکوفایی، و با تکیه بر تضمین‌های شرکت‌های مادر دانش‌بنیان، طرح‌های ویژه‌ای برای کاهش ناترازی و مصرف انرژی در دست اقدام است

وی افزود: معاونت علمی آمادگی دارد تا سقف ۱۰ همت در طرح های حوزه انرژی سرمایه‌گذاری کند.

به گفته او، سرمایه‌گذاری این میزان در بخش گاز می‌تواند به صرفه‌جویی حدود ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعبی منجر شود.

وی ادامه داد: بر این اساس، معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان بهینه‌سازی می‌توانند برای حمایت از «نوآوری‌های بار اول» در مسیر کاهش مصرف انرژی، تفاهم‌نامه‌ای امضا کنند.

همچنین زمینه استفاده از اعتبار مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه فناوری‌های بار اول در حوزه کاهش مصرف انرژی فراهم خواهد شد.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به هدررفت بالای انرژی در بخش‌های مختلف اظهار کرد: متأسفانه بخش عمده‌ای از اتلاف انرژی در کشور مربوط به ساختمان‌هاست و آمارها نشان می‌دهد ۸۰ درصد این هدررفت در این حوزه رخ می‌دهد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع این نقیصه تصریح کرد: بهره‌گیری از «فناوری‌های بار اول» می‌تواند راهکاری کلیدی برای کاهش چشمگیر مصرف انرژی باشد. در همین راستا، معاونت علمی با همکاری سازمان بهینه‌سازی، آمادگی دارد تا با اتخاذ تدابیر مؤثر و تعامل مشترک، گام‌های عملیاتی و تاثیرگذاری برای بهینه‌سازی مصرف انرژی بردارد.