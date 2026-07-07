فرماندار فردیس از استقرار ۷ موکب خدمات‌رسان در محدوده این شهرستان، آمادگی برای میزبانی از زائران و اسکان دو هزار نفر همزمان با مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، شیزرپور، فرماندار فردیس، در گفت‌وگوی زنده با خبرنگار مستقر در استودیو خبر سیمای البرز، با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: بر اساس تکالیف ابلاغی استان، ۶ موکب در محدوده شهرستان فردیس و در مجاورت ایستگاه مترو شهید سلطانی مستقر شده‌اند تا به زائرانی که از مسیر فردیس عازم تهران هستند، خدمات رفاهی، بهداشتی و پذیرایی ارائه کنند.

وی به خبرنگار سیمای استانی البرز افزود: موکب دیگری نیز در محدوده گرمدره با عنوان «موکب شهید جمالی» برپا شده است که وظیفه استقبال، راهنمایی، پذیرایی و تسهیل تردد زائران را بر عهده دارد.

فرماندار فردیس با بیان اینکه این شهرستان میزبان دو هزار نفر از شهروندان استان آذربایجان غربی است، گفت: تمامی تمهیدات لازم برای اسکان، پذیرایی و خدمت‌رسانی به این زائران فراهم شده و شهرستان فردیس آمادگی کامل برای میزبانی از زائران مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب را دارد.

شیزرپور همچنین از پیش‌بینی پارکینگ ویژه اتوبوس‌ها در خروجی ایستگاه مترو شهید سلطانی خبر داد و تصریح کرد: این پارکینگ به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و خدمات لازم را برای ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل و تسهیل تردد زائران ارائه می‌کند.