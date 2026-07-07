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رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با بیان اینکه بهرهوری در بخش کشاورزی از متوسط کشور بالاتر است، گفت: توسعه فناوری، ارقام جدید، آبیاری هوشمند و اصلاح الگوی کشت، نقش مهمی در افزایش تولید و صرفهجویی در مصرف منابع داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گلمحمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست، با بیان اینکه هنوز شاخص دقیق و واحدی برای سنجش بهرهوری در سطح کشور وجود ندارد، افزود: آنچه پارسال در همایش ملی بهرهوری از سوی سازمان ملی بهرهوری اعلام شد، نشان میداد نرخ رشد بهرهوری کشور کمتر از یک درصد است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره هدفگذاری برنامه هفتم پیشرفت برای افزایش ۵۰ درصدی بهرهوری، گفت: وزارت جهاد کشاورزی برنامههای افزایش بهرهوری را بهصورت کمی تدوین کرده و در سال ۱۴۰۲ نیز از نظر تدوین برنامههای بهرهوری، رتبه دوم را در میان دستگاههای اجرایی کشور کسب کرده است.
رئیس سازمان تات با اشاره به نقش دانش و فناوری در ارتقای بهرهوری گفت: توسعه ارقام جدید گندم از نمونههای موفق این رویکرد است؛ بهگونهای که با وجود بارندگیهای مناسب و شیوع بیماری زنگ زرد، در برخی استانها از جمله گلستان، این ارقام با یک نوبت سمپاشی و حتی در برخی مزارع بدون سمپاشی، خسارت قابل توجهی ندیدند.
گلمحمدی گفت: توسعه سامانههای آبیاری هوشمند نیز از دیگر اقدامات مؤثر در این حوزه است و امسال تاکنون ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به این سامانهها مجهز شدهاند، که نتیجه آن کاهش ۱۳ درصدی مصرف آب و افزایش ۱۸ درصدی بهرهوری در این بخش بوده است.
رئیس سازمان تات اصلاح الگوی کشت را نیز از مصادیق افزایش بهرهوری دانست و گفت: انتقال کشت چغندرقند از فصل بهار به پاییز، ضمن توسعه سطح زیرکشت به حدود ۴۰ هزار هکتار، سالانه حدود ۱۴۰ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفهجویی میکند.
وی با تأکید بر اینکه تحقق اهداف بهرهوری نیازمند سرمایهگذاری است، اظهار داشت: توسعه مکانیزاسیون، اجرای روشهای نوین آبیاری، ارتقای دانش کشاورزان و حمایت از فناوریهای نوین، لازمه دستیابی به اهداف برنامه هفتم پیشرفت است.
رئیس سازمان تات همچنین با اشاره به چالشهای پیشروی بخش کشاورزی افزود: عواملی مانند قطعی برق چاههای کشاورزی، کمبود سرمایهگذاری و محدودیتهای زیرساختی میتواند بر بهرهوری تأثیر منفی بگذارد و رفع این موانع نیازمند همراهی سایر بخشها است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود خشکسالی شدید، محدودیتهای ناشی از جنگ، مشکلات حملونقل و سایر چالشهای سال گذشته، تولیدات کشاورزی کشور از ۱۳۰ میلیون تن به ۱۳۹ میلیون تن افزایش یافت، که نشان میدهد بهرهوری در بخش کشاورزی، بهویژه در حوزه توسعه دانش و فناوری، روند رو به رشدی داشته و از میانگین بهرهوری کشور بالاتر است.