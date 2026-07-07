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سه دوره تخصصی امداد و نجات با حضور ۲۵ نفر از امدادگران و نجاتگران در شهرستان استهبان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان استهبان گفت: همزمان با ارتقای سطح آمادگی نیروهای عملیاتی، سه دوره تخصصی امداد و نجات با حضور ناظر استانی از معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلالاحمر استان فارس از ۹ تا ۱۲ تیرماه در شهرستان استهبان برگزار شد.
محمدجواد خیرات افزود: این دورهها شامل دوره تخصصی حمایت های روانی در بلایا، مخابرات و ارتباطات رادیویی و اصول پیمایش و ناوبری بود که با حضور ۲۵ نفر از امدادگران و نجاتگران در هر دوره برگزار شد.
خیرات با اشاره به اهمیت آموزشهای تخصصی در افزایش توان عملیاتی نیروهای امدادی، بیان کرد: شرکتکنندگان در این دورهها با مباحث تخصصی هر حوزه بهصورت تئوری و عملی آشنا شدند تا آمادگی لازم برای ارائه خدمات مؤثر در مأموریتهای امدادی و شرایط بحرانی را کسب کنند.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان استهبان در پایان گفت : برگزاری این دورهها ، گامی مؤثر در توانمندسازی نیروهای امدادی و ارتقای کیفیت خدمات امداد و نجات در شهرستان استهبان است.