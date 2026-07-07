مدیرعامل شرکت توانیر گفت: مدیریت هوشمند مصرف و تلاش شبانه‌روزی کارکنان، پایداری شبکه برق را در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید تضمین کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ محمد اله‌داد در جلسه ستاد مرکزی مدیریت تأمین برق پایدار در شهر قم که با هدف هماهنگی برگزاری مراسم وداع و تشییع برگزار شد، مدیرعامل توانیر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای صنعت برق، تأمین برق پایدار این مراسم را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های صنعت برق دانست و تأکید کرد: خدمت‌رسانی در چنین رویداد‌هایی افتخاری بزرگ برای خانواده صنعت برق است و این مأموریت با تلاش و همدلی همکاران در سراسر کشور با موفقیت به انجام رسید.

مدیرعامل شرکت توانیر، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق در تأمین برق پایدار مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، اظهار داشت: با وجود گرمای شدید، افزایش مصرف و شرایط ویژه شبکه، صنعت برق کشور توانست با اتکا به مدیریت هوشمند مصرف، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش نیرو‌های عملیاتی، برق پایدار این مراسم تاریخی و همچنین مشترکان سراسر کشور را بدون هیچ‌گونه اختلال تأمین کند.

وی رعایت کامل اصول ایمنی در تمامی مراحل اجرای عملیات در نصب، بهره‌برداری و جمع‌آوری تجهیزات موقت برق، را ضروری دانست و افزود: مسئولیت‌پذیری و دقت همکاران در اجرای این مأموریت، نقش مهمی در موفقیت عملیات و حفظ ایمنی داشت.

اله‌داد با اشاره به هم‌زمانی برگزاری این مراسم با اوج بار تابستان، افزایش مصرف، آسیب به بخشی از زیرساخت‌ها و تغییر شرایط تأمین برق برخی صنایع، تصریح کرد: با وجود این محدودیت‌ها، شاخص‌های بهره‌برداری شبکه برق کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود یافته که حاصل برنامه‌ریزی، هماهنگی و تلاش مستمر کارکنان صنعت برق است.

مدیرعامل توانیر با تأکید بر اینکه رفع ناترازی برق صرفاً از مسیر افزایش تولید امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: مدیریت مصرف، جلوگیری از هدررفت انرژی و شناسایی مصارف غیرمجاز، ارکان اصلی کاهش ناترازی برق هستند و بدون اصلاح الگوی مصرف، توسعه ظرفیت تولید نیز پاسخگوی نیاز‌های آینده نخواهد بود.

وی اجرای طرح جهاد مدیریت هوشمند مصرف و مقابله با هدررفت برق را از مهم‌ترین اقدامات صنعت برق در ماه‌های اخیر برشمرد و گفت: نتایج این طرح نشان داده است که ظرفیت قابل توجهی برای کاهش مصرف و آزادسازی بار شبکه از طریق مدیریت صحیح و کنترل مصارف غیرضروری وجود دارد.

اله‌داد همچنین با اشاره به شناسایی و جمع‌آوری مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز خاطرنشان کرد: مقابله با این مصارف غیرقانونی نقش مؤثری در کاهش بار شبکه و آزادسازی ظرفیت برای تأمین برق مشترکان و بخش‌های مولد کشور دارد.

وی از کاهش محسوس خاموشی‌ها، کاهش کلیدزنی‌های شبکه و بهبود شاخص‌های بهره‌برداری نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: عملکرد صنعت برق در سال جاری، با وجود افزایش بار شبکه و محدودیت‌های تولید، نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات فنی، مدیریت بار و تلاش شبانه‌روزی کارکنان است.

مدیرعامل توانیر در پایان با تأکید بر نقش راهبردی شرکت‌های توزیع نیروی برق در مدیریت مصرف، تصریح کرد: استمرار اقدامات مدیریت هوشمند مصرف، کاهش تلفات، شناسایی مصارف غیرمجاز و فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه، مسیر دستیابی به شبکه‌ای پایدار و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم و بخش‌های تولیدی کشور را هموار خواهد کرد.

وی در پایان از تلاش کارکنان صنعت برق، به‌ویژه نیرو‌های عملیاتی و شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور، صمیمانه قدردانی کرد.