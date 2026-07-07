بورس انرژی ایران امروز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، میزبان عرضه بیش از ۳۸ هزار تن انواع فرآورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی در رینگ‌های داخلی و بین‌الملل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی آمار عرضه‌های روزانه بورس انرژی ایران در روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در بازار فیزیکی هیدروکربوری، در مجموع ۳۸ هزار و ۲۶ تن انواع فرآورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی در رینگ‌های داخلی و بین‌الملل برای عرضه برنامه‌ریزی شده است.

بر اساس این گزارش، از مجموع عرضه‌های بازار فیزیکی هیدروکربوری، ۶ هزار و ۲۶ تن در رینگ داخلی و ۳۲ هزار تن در رینگ بین‌الملل روی تابلو معاملات بورس انرژی ایران قرار گرفته است.

همچنین در بازار برق، مجموعاً ۱۶۵ میلیون و ۹۱۲ هزار کیلووات‌ساعت برق عرضه شده است. از این میزان، ۱۰۴ میلیون و ۱۶۰ هزار کیلووات‌ساعت برق عادی و ۶۱ میلیون و ۷۵۲ هزار کیلووات‌ساعت برق آزاد در تابلو‌های معاملاتی بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.