با تلاش و پیگیری دو مدیر مسوولیت پذیر آموزش وپرورش و رفتار مسوولانه یک چشم پزشک معروف شیرازی بینایی به چشمان یک دانش آموز دختر شیرازی بازگشت .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ یک دانش‌آموز دختر شیرازی به دلیل عارضه شدید در هر دو چشم به مرور در معرض از دست دادن بینایی خود قرار گرفت؛ بنابراین گزارش انجام عمل جراحی چشم این دانش آموز دختر شیرازی نیازمند به مبلغی درحدود دو‌میلیارد ریال بود که خانواده به دلیل بضاعت اندک مالی امکان پرداخت این مبلغ را نداشتند.

در قالب مسئولیت پذیری و رسالت معلمی، مجید احمدی؛ مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز و خانم شکری؛ مدیر دبستان حاج مکتبی ۲ گلشن این ناحیه شخصا موضوع را پیگیری کردند.

با اهتمام این دو معلم و مدیر آموزش و پرورش مسیر درمان این دانش‌آموز هموار و هزینه بخشی از مراحل درمان اولیه این دانش آموز تامین و فرایند درمان برای انجام عمل جراحی هموار شد.

درادامه این همدلی، دکتر فروردین از جراحان بنام و مشهور چشم شیرازی نیز با اقدامی خیرخواهانه، عمل جراحی این دانش‌آموز را به صورت کاملاً رایگان انجام داد.

این عمل با موفقیت انجام شد و دانش‌آموز اکنون از نعمت بینایی و سلامت برخوردار است .

مجید احمدی؛ مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز دردیدار با این دانش آموز شیرازی اظهار کرد: رسالت تعلیم و تربیت تنها به آموزش در کلاس درس محدود نمی‌شود؛ هر جا که سخن از حفظ سلامت، آرامش و آینده دانش‌آموزان در میان باشد، فرهنگیان با تمام توان در کنار آنان خواهند بود.