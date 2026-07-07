موکب‌های مردمی بهشهر با ارائه خدمات اسکان و پذیرایی، روزانه از ۶۰۰ زائر مراسم تشییع رهبر شهید در سه وعده غذایی میزبانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با روز‌های مراسم تشییع رهبر شهید، مردم بهشهر با برپایی موکب در مسیر منتهی به مشهد مقدس، از زائران این مراسم تاریخی پذیرایی می‌کنند.

خادمان این موکب‌ها با ارائه خدمات اسکان و پذیرایی، میزبان زائرانی هستند که برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید راهی مشهد مقدس شده‌اند.

یکی از زائران حاضر در این مسیر با قدردانی از خدمات موکب‌های مردمی گفت: همه امکانات و پذیرایی بسیار مطلوب است. از تهران عازم مشهد هستیم تا در مراسم تشییع رهبر شهید حضور پیدا کنیم.

وی افزود: حضور گسترده مردم در این مراسم، جلوه‌ای از ارادت به ولایت و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

یکی از مسئولان موکب نیز با اشاره به خدمات پیش‌بینی شده اظهار کرد: به برکت عنایت امام رضا (ع)، روزانه امکان اسکان و پذیرایی از ۶۰۰ زائر در سه وعده صبحانه، ناهار و شام فراهم شده است.

وی تصریح کرد: این خدمات تا پایان حضور زائران ادامه خواهد داشت و تلاش شده است شرایط مناسبی برای رفاه و استراحت زائران مراسم تشییع رهبر شهید فراهم شود.