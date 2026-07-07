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رئیس قوه قضائیه در پاسخ به حکم تمدید دوره ریاست خود بر قوه قضائیه، در مرقومهای به محضر رهبر معظم انقلاب، نوشت: تمام همّ و سعی خود را به کار خواهم برد تا به نحو احسن مأموریتهای محول شده را به سرانجام برسانم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در پاسخ به حکم تمدید دوره ریاست خود بر قوه قضائیه به امر مبارک رهبری معظم انقلاب اسلامی، در مرقومهای به محضر معظمله، نوشت: تمام همّ و سعی خود را به کار خواهم برد تا به نحو احسن مأموریتهای محول شده را به سرانجام برسانم و هدایتها و توصیهها و مطالبات امام شهیدمان و مطالب و نکات ارزشمند مناسبتی هفته قوه قضائیه سال جاری جنابعالی همواره سرلوحه کار خود و همکارانم خواهد بود.
متن این مرقومه به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیتالله آقاسید مجتبی حسینی خامنهای(مدظلهالعالی)
سلام علیکم.
با عرض تسلیت مجدد شهادت حضرت اباعبداللهالحسین علیهالسلام و یاران با وفایشان و همچنین شهادت امام شهیدمان رضواناللهتعالیعلیه و فرزندان و سایر بازماندگان آن عزیز سفر کرده به پیشگاه حضرت بقیةاللهالاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و به شما رهبر معظم انقلاب(حفظهاللهتعالی) از حُسن اعتماد حضرت مستطاب عالی و انتصاب مجدد اینجانب برای تصدی ریاست قوه قضائیه تشکر میکنم. از خدای عزّ و جلّ و سرورمان حضرت صاحبالامر علیهالسلام استمداد میطلبم و توفیق انجام این مسئولیت سنگین را خواهانم.
به حول و قـوّه الهی تمام همّ و سعی خود را به کار خواهم برد تا به نحو احسن مأموریتهای محول شده را به سرانجام برسانم و هدایتها و توصیهها و مطالبات امام شهیدمان و مطالب و نکات ارزشمند مناسبتی هفته قوه قضائیه سال جاری جنابعالی همواره سرلوحه کار خود و همکارانم خواهد بود و انتظار است مستمراً از دعای خیر و هدایتهای حضرتعالی بهرهمند باشیم.
غلامحسین محسنی اژیه