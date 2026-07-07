ارائه خدمات رایگان درمانی به زائران
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز از آمادهباش ۱۰۰ درصدی تمامی مراکز درمانی، استقرار نیروهای اورژانس در موکبها، ارائه خدمات رایگان درمانی و تشدید نظارتهای بهداشتی برای خدمترسانی به زائران مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، علیرضا شکیب، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، در گفتوگو با استودیو خبر تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب از آمادگی کامل حوزه سلامت استان برای خدمترسانی به زائران خبر داد.
وی با بیان اینکه تمامی بیمارستانهای استان در آمادهباش ۱۰۰ درصدی قرار دارند، گفت: متخصصان، کادر پرستاری، نیروهای پیراپزشکی و تیمهای اورژانس بهصورت کامل در مراکز درمانی حضور دارند تا در صورت نیاز به زائران خدمات ارائه کنند.
شکیب به خبرنگار سیمای البرز افزود: نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی ۱۱۵ نیز در تمامی موکبها مستقر شدهاند و خدمات درمانی و امدادی را بهصورت رایگان و مطابق برنامهریزیهای انجامشده ارائه میکنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به تشدید نظارتهای بهداشتی اظهار کرد: بازرسان بهداشت بر اماکن تهیه، طبخ و توزیع غذا نظارت مستمر دارند و تاکنون هزاران مورد بازرسی انجام شده است.
وی همچنین از ارائه خدمات ویزیت رایگان زائران با همکاری بسیج و سازمان نظام پزشکی خبر داد و گفت: تاکنون مورد خاصی گزارش نشده و مراجعات انجامشده بهصورت سرپایی درمان شدهاند.
شکیب در پایان به خبرنگار مستقر در ستاد کنترل محورهای مواصلاتی استان البرز خاطرنشان کرد: سه دستگاه اتوبوسآمبولانس در محدودههای هشتگرد، گرمدره و فردیس مستقر شدهاند که هر یک با ظرفیت یک اورژانس بیمارستانی، خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به زائران ارائه میکنند.