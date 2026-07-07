به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی ، سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد گفت: برنامه‌ریزی لازم برای حضور خبرنگاران خارجی شامل استقرار، اسکان، صدور مجوز و دسترسی‌ها توسط نهاد‌های متولی صورت گرفته است.

مهدی شاد افزود: قرار نیست در سیستم‌های ارتباطی از جمله تلفن همراه و اینترنت اختلالی ایجاد شود و عموم مردم به مسیر‌های ارتباطی دسترسی خواهند داشت.

سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد بیان کرد: مسیر نهایی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید نیز امروز (سه شنبه) اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شاد درخصوص محدودیت‌های حرم رضوی در روز تشییع پیکر رهبر شهید نیز گفت: محدودیت‌های تشرف و تردد صرفا در صحن‌ها و رواق‌های مرکزی حرم مطهر رضوی از ظهر چهارشنبه، ۱۷ تیرماه به صورت تدریجی اعمال می‌شود و تا پایان مراسم تدفین ادامه دارد.

وی تاکید کرد: در طول مسیر تشییع نیز ایستگاه‌های خدمات‌رسانی فعال خواهند بود، تمهیدات حمل و نقلی نیز اندیشیده شده و تمامی ظرفیت‌ها برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم به کار گرفته شده است.