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مرز شلمچه این روزها میزبان مردمی از دیار عراق است که برای وداع با رهبر مجاهد شهید و شرکت در مراسم تشییع تاریخی ایشان راهی مشهد الرضا می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شلمچه این روزها روایتگر حال و هوای مردمی است از عراق، همسایه کشورمان که برای شرکت در مراسم تشییع تاریخ رهبر و قائد شهید امت اسلام بی قرارند.
از پیر و جوان، زن و مرد، همه آمدهاند از شهرها و روستاهای عراق، خانوادههایی که راهی طولانی را پشت سر گذاشتهاند تا خود را به آستانهای برسانند که این روزها میزبان آخرین وداع با قائد امت، شهید آیتالله العظمی امام خامنهای است.
آنها میگویند این سفر، سفری معمولی نیست؛ ادای دینی است به رهبری که دغدغهاش نه مرزهای عراق که تمامی جهان اسلام بود.
در میان انبوه جمعیت، میگویند تنها یک صدا به گوش میرسد؛ نجوای نام رهبری که برایشان تنها یک رهبر نبود، بلکه پدری دلسوز و علمداری بصیر برای امت اسلامی بود.
این روزها مسیر شلمچه تا مشهد، دیگر تنها یک جاده جغرافیایی نیست؛ تبدل شده به یک پل عاطفی میان دلدادگانی که باور دارند در این شبهای آخر، باید خود را به ضریح مطهر برسانند.
آنها میخواهند فریاد بزنند که پیمانشان با ولایت، تا همیشه در تاریخ، استوار و ماندگار خواهد بود؛ و اینگونه، مرز شلمچه به آستانهی عشق بدل شده است؛ جایی که دلهای مشتاق، برای یک بدرقهی تاریخی، همصدا شدهاند.
لفته دورکوندی فرماندار ویژه خرمشهر هم با اشاره به اندیشیدن تمام تمهیدات لازم برای استقبال از عراقیها که قصد شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را دارند گفت: تمام بسترهای لازم برای میزبانی شایسته از زائران عراقی در مرز شلمچه و خرمشهر فراهم شده است.
او افزود: تسهیل در تردد زائران، تأمین امنیت و ارتقای خدمات رفاهی در نقطه صفر مرزی از اولویتهای فوری دستگاههای اجرایی شهرستان است تا میهمانان عراقی که برای ادای احترام و شرکت در مراسم تشییع حضور مییابند، با دغدغه ای مواجه نشوند.