براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای دو شهر خوزستان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و سایر شهر‌های استان در وضعیت قابل قبول قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داده های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز سه شنبه ۱۶ تیرماه در دزفول روی عدد ۱۱۸ و شوش روی عدد ۱۰۷ AQI قرار گرفت که گویای وضعیت نارنجی و ناسالم هوا برای گروه‌های حساس است.

براساس این سامانه شهرهای آبادان، امیدیه، اندیمشک، اهواز، ایذه، بهبهان، خرمشهر، رامهرمز، شوشتر، کارون، گتوند، مسجدسلیمان و هندیجان در وضعیت قابل قبول قرار دارند و هیچکدام از شهرها در وضعیت پاک نیستند.