بررسی‌های آماری نشان می‌دهد ارزش سبد سرمایه‌گذاران خارجی فعال در بورس و فرابورس، در پایان خرداد ۱۴۰۵ با رشد ۵۱ درصدی نسبت به پایان اردیبهشت امسال به ۲۸.۶ همت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داده‌های گزارش آماری وضعیت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد مجموع ارزش سبد سرمایه‌گذاری خارجی از ۱۸.۹ همت در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۲۸.۵ همت در خرداد افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، ارزش سبد اشخاص حقیقی در بورس و فرابورس به بیش از ۲.۶ همت و ارزش سبد اشخاص حقوقی به حدود ۲۶ همت در خرداد امسال رسیده است.

در پایان خرداد ۱۴۰۵ تعداد سرمایه‌گذاران خارجی حقیقی ۳ هزار و ۴۷۳ کد و تعداد سرمایه‌گذاران خارجی حقوقی یک هزار و ۸۶۴ کد بوده است.

به این ترتیب در مجموع تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی خارجی فعال در بازار سرمایه ایران در پایان فصل بهار امسال به ۵ هزار و ۳۳۷ کد رسید.