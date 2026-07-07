دو انفجار نزدیک هتل محل اقامت مکرون در دمشق
دو انفجار نزدیک وزارت گردشگری سوریه و در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دمشق رخ داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
؛ به نقل از شبکه الجزیره دو انفجار نزدیک وزارت گردشگری سوریه و در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دمشق رخ داده است. در همین حال بر اساس اعلام شبکه العربی مکرون رئیس جمهور فرانسه و هیئت همراه وی دقایقی قبل از انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت در دمشق، این هتل را ترک کرده بودند.
بر اساس اعلام منابع محلی در سلسله انفجارهای دمشق چندین نفر زخمی شدند.
زخمی شدن ۱۸ نفر در انفجارهای دمشق
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور سوریه اعلام کرد در انفجارهای امروز دمشق ۱۸ نفر از جمله چهار نیروی پلیس زخمی شده اند.