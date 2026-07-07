امسال با افزایش میزان بارندگی‌ها و شرایط مناسب کشت، تولید گندم در مهاباد به 85 هزار تن افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد از پیش‌بینی تولید 85 هزار تن گندم در این شهرستان در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: افزایش میزان بارندگی‌ها و شرایط مناسب کشت، زمینه رشد تولید این محصول راهبردی را فراهم کرده است.

بایزید حسن‌پور اضافه کرد: امسال ۴۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته که از این میزان، پنج هزار و ۶۰۰ هکتار گندم آبی و ۴۰ هزار هکتار گندم دیم است. وی با اشاره به آغاز خرید تضمینی گندم افزود: قیمت خرید تضمینی این محصول در سال جاری بر اساس کیفیت گندم تحویلی، از ۲۷۵ هزار ریال تا ۳۰۲ هزار و ۴۴ ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.

حسن‌پور با تاکید بر حمایت دولت از بخش کشاورزی، به ویژه در حوزه خرید تضمینی گندم، اظهار داشت: اقتصاد مهاباد بر پایه کشاورزی استوار است و هرگونه حمایت از این بخش، علاوه بر افزایش رضایت‌مندی کشاورزان، به استمرار خودکفایی در تولید گندم و تقویت امنیت غذایی کشور کمک می‌کند. بایزید حسن‌پور ادامه داد: حدود ۴۰ درصد اشتغال مستقیم و بیش از ۶۵ درصد اشتغال غیرمستقیم شهرستان به بخش کشاورزی وابسته است و رونق بازار و اقتصاد منطقه نیز ارتباط تنگاتنگی با این بخش دارد.

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد ابراز امیدواری کرد با تداوم شرایط مناسب آب و هوایی و همکاری کشاورزان، بخش قابل توجهی از گندم تولیدی شهرستان از طریق مراکز خرید تضمینی تحویل دولت شود.