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آیین وداع تاریخی ملت بزرگ ایران با رهبر شهیدشان با بر افراشتن بیرق سرخ انتقام، بازتاب گستردهای در رسانههای جهان از جمله در انگلیس داشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ آیین وداع تاریخی ملت بزرگ ایران با رهبر شهیدشان با بر افراشتن بیرق سرخ انتقام، بازتاب گستردهای در رسانههای جهان از جمله در انگلیس داشته است.
خبرنگاران شبکههای مختلف تلویزیونی انگلیس، حاضر در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب گزارشهای توصیفی از این مراسم تهیه کردند.
اِما مورفی خبرنگار شبکه آی. تی. وی (ITV) انگلیس، جمعیت انبوه با همراهی شماری از مقامات سیاسی و شخصیتهای داخلی و خارجی را، مراسمی برای ادای احترام به رهبر فقید ایران با غم و خشم و با درخواست مردمی خونخواهی و انتقام توصیف میکند و از حضور میلیونی مردم میگوید: برآورد میشود حدود سیوپنج میلیون نفر به نحوی در این مراسم شرکت کنند. مردم ایران میخواهند نشان دهند که قدرتمندند.
خبرنگار شبکه اسکای نیوز انگلیس نیز ضمن پوشش زنده بخشهایی از آیین وداع ملت ایران با رهبر شهیدشان و بیان انتظار حضور بیست میلیون نفری از قشرهای مختلف مردم در این مراسم. گزارش دومنیک دیوید واگهورن خبرنگار شبکه تلویزیونی اسکای نیوز از ایران را منتشر میکند.
وی که در تهران حضور یافته میگوید: این یکی از بزرگترین مراسم سوگواری است که برای یک رهبر ممکن است برگزار شود. مدت هاست که چنین مراسمی با چنین جمعیتی در جهان دیده نشده است.
دومنیک خبرنگار اسکای نیوز که پیشتر برای تهیه گزارش فاجعه حمله موشکی به مدرسه شجره طیبه مدرسه میناب به این شهر سفر و گزارش تهیه کرد، به حضور والدین شهدای میناب در آیین وداع رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخت، کودکانی که به گفته وی در یکی از مرگبارترین حملات نظامی آمریکا علیه غیرنظامیان به قتل رسیدند.
دومنیک میگوید: روح حاکم بر غم میناب با حضور والدین کودکان قربانی به تهران منتقل شده است.
مادر یک کودک شهید مدرسه میناب که در مراسم وداع با رهبر شهید به تهران آمده میگوید: آمدم برای دخترم، برای شرکت در مراسم وداع با رهبرم.
وی میگوید: قلبم به تپش افتاده، ای کاش دخترم هم در این مراسم همراه ما بود، دلم خیلی برایش تنگ شده است خیلی.
خبرنگار اسکای نیوز میگوید: کشتن کودکان موجب اتحاد مردم شده است و اکنون آنان در پی خونخواهی و انتقامند.
این خبرنگار به سانسور گزارش آمریکا درباره جنایات میناب نیز گریزی هم میزند و میگوید: چهار ماه پس از فاجعه مدرسه میناب گفته شد گزارش وزارت جنگ امریکا در این باره آماده شده، اما دولت آمریکا هنوز اجازه نمیدهد یافتههایش منتشر شود.
لیزدوست خبرنگار سرویس جهانی بی بی سی هم از تهران به توصیف آیین وداع با رهبر شهبد انقلاب اسلامی پرداخت و رگههایی از تحلیل از نوع انگلیسی را نیز چاشنی آن کرد و گفت: طراحیهای این مراسم به گونهای است که آن را به نمایش وحدت مبدل کنند. وی میافزاید: شعارها همان شعارهای قدیمی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل است، اما شعارهای جدید هم سر داده میشود مثل این شعار که خونخواهی رهبر شهید نباید فراموش شود.
هری فورتر گزارشگر شبکه چهار تلویزیون انگلیس هم از حضور متراکم مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و با شعار انتقام و از منظر خود به اهداف برگزاری این مراسم میپردازد و میگوید: این مراسم خوب طراحی شده تا به دنیا بگوید حکومت از این جنگ رهایی یافته و تسلط بر تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد.
شبکه چهار تلویزیون انگلیس همچنین در گفتوگو با یک کارشناس ایرانی – انگلیسی از پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی پرسید. صنم نراقی میگوید: این جنگ مردم را متحدتر کرد به خاطر اینکه به جنگ علیه ملت مبدل شد و زیر ساختها، دانشگاهها، بیمارستانها و ساختمانهای مسکونی هدف قرار گرفت و دو سوم اهدافی که در تهران بمباران شدند مسکونی بودند.
وی میافزاید: ترور آیتالله خامنهای هم جایگاه ایشان را چه در داخل و چه در خارج ارتقا داد، از طرفی ایران نیز هماکنون نسبت به پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل به ایران، قویتر و متحدتر به نطر میرسد.
رسانههای انگلیس اعم از چپ یا راستگرا که از هر بهانهای برای ایران ستیزی استفاده میکنند با حضور میلیونی امت اسلامی در ماندگارترین وداع با رهبر شهیدشان نتوانستند بزرگترین تشییع یک قرن اخیر پیکر یک رهبر و نیز عهدو پیمان مردم را با جانشین ایشان نادیده بگیرند.